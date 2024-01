Bloco do Vieiralves realiza primeiro esquenta neste sábado

O Bloco do Vieiralves, um dos mais charmosos e aguardados eventos pré-carnavalescos de Manaus, prepara-se para agitar a cidade com seu primeiro esquenta neste sábado (27), a partir das 17h, na Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet.

Com uma seleção de atrações musicais de tirar o fôlego, o Esquenta do Bloco do Vieiralves promete ser um verdadeiro festival de música e diversão para os foliões. Entre os artistas confirmados estão Cauxi Eletrizado, Mikael, Marrakesh, João Victor e Rodrigo, Dennys Salvador, Elite do Samba e Sempre Estrelas. Nos intervalos, a festa continua com os DJs Noelle, Dj Toinho, Rafa Militão e Dj Gabe.

A entrada para o setor pista será gratuita durante toda a noite. Para garantir uma experiência ainda mais especial, os primeiros 300 foliões que chegarem ao evento terão entrada gratuita no front stage até às 19h. Até às 20h, o valor do ingresso promocional para esse setor será mantido. Após esse horário, o valor será de R$ 30 para todos os presentes. Para aqueles que buscam um espaço mais reservado, há a opção do Lounge, assinado pelas marcas ROX, Decreto e Samba Meu Lugar, com ingressos antecipados a R$ 40 e R$ 50 após as 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla, e para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98471-6148.

O Bloco do Vieiralves, que leva o nome do conjunto habitacional localizado no Bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, tornou-se uma verdadeira tradição na cidade. O evento teve início em 2011, mas após algumas edições, foi interrompido por questões logísticas.

Após dois anos sem atividades, um grupo de empresários e moradores decidiu reviver o evento, transformando a antiga “Banda do Vieiralves” em um bloco de rua. Desde então, o bloco tem atraído milhares de foliões, sendo eleito o “Melhor Bloco de Rua do Carnaval de Manaus em 2018”. Devido ao grande sucesso, o evento teve que ser transferido para o estacionamento da Nilton Lins, onde é realizado até hoje, com capacidade para mais de 100 mil pessoas.