Bloco Legionários apresenta André Frateschi e Critical Age em Manaus

Notícias de Manaus – O atual vocalista da Legião Urbana, André Frateschi, e a banda Critical Agel farão uma apresentação na 1º edição do Bloco Legionários. O evento, que promete resgatar grandes sucessos que transcende gerações, será realizado no Espaço Via Torres, no dia 10 de fevereiro, às 16h (horário local).

Além de ser um bloco de carnaval, o evento é uma celebração dedicada exclusivamente aos fãs do Legião Urbana. O Bloco Legionários conta também com o show da banda Rahvox e o intervalo será embalado pelo DJ Cyber Net.

“Esse é um evento para quem é fã do Legião, um evento pra ficar no calendário de Manaus. Uma opção para quem curte rock e Legião. A proposta é justamente essa, deixar esse legado, que a Critical defende desde 2001. A gente sempre traz atrações nacionais como Marcelo Bonfá, Dado Villa Lobos, covers do Renato Russo e agora o André Frateschi que é o atual vocalista do Legião. Nosso público também merece se divertir no Carnaval”, disse Arlley Souza, vocalista da Critical Age.

De acordo com o cantor, a ideia do bloco foi do irmão Arisson Souza e vocalista da Critical junto com ele. “Meu irmão pensou nisso e eu topei na hora. Juntamos forças com o Dennis da empresa Wood Eventos e demos seguimento”.

O lote promocional do evento sem o copo exclusivo do Bloco Legionários pode ser adquirido por R$ 35 e o lote com o copo está disponível por R$ 50.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Via Uno dos shoppings Sumaúma, Amazonas, Manauara e Grande Circular. Além disso, as vendas online estão disponíveis no site circulingressofly.com.

Redação AM POST