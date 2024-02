Bois de Manaus abrem Carnaboi 2024 no Studio 5, em Manaus

Notícia de Manaus – Os bois Brilhante, Garanhão e Corre Campo deram início ao Carnaboi 2024 na noite desta sexta-feira (9), em um evento que integra o Carnaval Amazônico, organizado pela Fundação Rede Amazônica com o apoio do Governo do Amazonas. O Studio 5, localizado na Zona Sul de Manaus, foi palco para a festa que atraiu uma expectativa de 15 mil pessoas para a primeira noite de celebração.

A abertura ficou por conta do Boi Corre Campo, que subiu ao palco com uma energia contagiante, apostando em toadas que levantaram o público presente, que mesmo inicialmente tímido, não resistiu e se entregou à animação, cantando e dançando ao som do boi.

Em seguida, foi a vez do Boi Garanhão encantar o público, trazendo consigo a Sinhazinha da Fazenda para defender as cores e tradições do pavilhão. A apresentação trouxe toda a força e beleza da cultura bovina, conquistando os espectadores com sua performance marcante.

O encerramento da noite ficou a cargo do Boi Brilhante, que não só fez uma apresentação envolvente, mas também proporcionou um momento especial ao levar a Sinhazinha para interagir com o público. Muitos aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e se encantar com o símbolo vivo da festividade.

O Carnaboi 2024 continua neste sábado (10), no pavilhão do Studio 5, prometendo mais uma noite de muita música, dança e tradição. O evento, que marca o início da temporada bovina no Amazonas, é gratuito e aberto a todos que desejam vivenciar a magia do Carnaval Amazônico.