Carnaval na Casa de Praia Zezinho Corrêa terá shows das escolas de samba Bola Preta, Couro Velho e Kamélia

Notícia de Manaus – O clima de folia está prestes a tomar conta da Casa de Praia Zezinho Corrêa, que será o palco de três grandes shows gratuitos neste domingo (28), a partir das 18h. O evento promete agitar os foliões com apresentações das escolas de samba locais Couro Velho e Kamélia, além da renomada nacional Bola Preta.

O local, administrado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), está situado no complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense, e será palco do “1º Grito de Carnaval da Ponta Negra”.

A festa terá início no Anfiteatro, seguindo até o palco Murilo Rayol da Casa de Praia Zezinho Corrêa, oferecendo aos participantes uma experiência única para celebrar a cultura carnavalesca. A escola de samba Bola Preta, conhecida por seus desfiles na avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro (RJ), chega a Manaus para animar o público com seu tradicional ritmo.

“Essa é uma oportunidade para aproveitar o melhor da cultura carnavalesca da nossa cidade. Vamos utilizar o espaço que a população acreditou ser uma promessa que se cumpriu em menos de três anos de gestão. A Bola Preta é a primeira escola de samba nacional que a Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe. Por isso, amantes do Carnaval, não percam esse momento único”, convida o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Após a apresentação da Bola Preta, os grupos manauaras Couro Velho e Kamélia assumirão o palco durante a ‘Tardezinha’, levando aos foliões os melhores ritmos de samba-raiz para garantir a diversão de todos.

Com mais de 130 shows realizados, a Casa de Praia Zezinho Corrêa já recebeu atrações internacionais como Double You e Nicki French. Além dos shows, o local oferece espaços gastronômicos, playground para crianças e uma bela vista à beira-rio, tornando-se um ponto de encontro imperdível para os amantes do Carnaval em Manaus.