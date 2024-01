Carnaval na Floresta: Ensaios técnicos das Escolas de Samba do Grupo Especial movimentam início da semana

As Escolas de Samba do Grupo Especial estão aproveitando esta segunda-feira (29/01) e terça-feira (30/01) para realizar os ajustes finais dos desfiles que ocorrerão no próximo sábado (03/02), dentro da programação do Carnaval na Floresta. Os ensaios acontecem no Sambódromo, a partir das 21h.

Nesses ensaios técnicos, reunem-se integrantes das escolas, incluindo bateria, ala das baianas, alas sincronizadas, passistas, mestres-salas e porta-bandeiras, brincantes, diretores de alas, diretores de harmonia, além dos torcedores das escolas de samba, que fazem questão de acompanhar os últimos ajustes de sua escola de coração para o desfile.

Essa é uma oportunidade para as agremiações afinarem detalhes técnicos de seus desfiles e fazerem uma prévia, ainda sem as fantasias definitivas e alegorias, de suas apresentações na Passarela do Samba.

O Desfile das Escolas de Samba é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e faz parte dos festejos oficiais de Momo, que este ano trazem mais uma vez a temática “Carnaval na Floresta”, com diversidade e representação do povo amazonense.

Para o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o Carnaval é um período que movimenta a economia, desde os preparativos e ensaios até a apresentação oficial. A temporada movimenta, portanto, grande parte da cadeia produtiva da cultura local.

“O Carnaval é uma manifestação artística que representa a nossa cultura e vai muito além de uma festividade, movimenta a economia desde os preparativos, ensaios das escolas, até a apresentação oficial, pois o público prestigia o ensaio, se diverte e consome mais produtos e serviços”, afirma Marcos Apolo.

Confira a programação dos ensaios técnicos:

Segunda-feira (29/01) 1ª GRES Unidos do Alvorada 2ª GRES Andanças de Ciganos 3ª GRES Vila da Barra 4ª Reino Unido da Liberdade

Terça-feira (30/11) 1ª GRESMI Aparecida 2ª GRCES A Grande Família 3ª GRES Vitória Régia 4ª GRES Dragões do Império