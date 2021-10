Confira programação do Circuito Cultural Manaus 352 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, realiza a partir das 18h desta segunda-feira, 18/10, a quarta noite do “Circuito Cultural Manaus 352 anos”, na avenida do Samba, bairro Alvorada, zona Oeste. Os festejos no local iniciaram no último dia 15 e seguem até 21 de outubro.

O acesso ao circuito cultural é mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e o participante precisa estar com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19.

As pessoas que receberam a segunda dose em menos de 15 dias antes da realização do evento, ou seja, a partir do dia 30 de setembro, deverão apresentar testes de Covid-19, com resultado negativo para a doença.