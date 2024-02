Em Manaus, Circuito Vip de Carnaval começa neste sábado (10) com Bloco do Axerito

Notícia de Manaus – O Carnaval de Manaus promete agitar os foliões com o início do Circuito Vip neste sábado (10), com destaque para o Bloco do Axerito, que abrirá a festa no estacionamento da Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade. O evento contará com mais de 12 horas de folia e terá entrada gratuita para o setor pista, enquanto haverá venda de ingressos para área vip e camarote.

Os passaportes para a área vip estão disponíveis por R$ 60, enquanto o camarote tem o valor de R$ 80. Os interessados podem adquirir os ingressos no Ingressosfly. Para informações adicionais, os foliões podem acessar o Instagram @axeritobar ou entrar em contato pelo telefone 92 98287-0001.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Bloco do Axerito promete animar o público com oito atrações musicais, incluindo Prefixo 92, Daniel Trindade, 100% Abusado, Vanessa Auzier, Dj Evandro Jr e Samba Xote, Forró do Sabiá, Dj Layla Abreu e Dj Toninho.

No domingo (11), será a vez do tradicional Bloco do Vieiralves tomar conta do estacionamento da Nilton Lins, com uma programação especial que inclui mais de 12 horas de festa e uma line up com 11 atrações musicais. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, com valores promocionais para quem colocar o nome na lista vip e chegar até às 20h. Após esse horário, o valor será de R$ 50. O camarote também está com valor promocional, por R$ 50 para quem comprar antecipado.

A história do Bloco do Vieiralves remonta a 2011, quando iniciou como a “Banda do Vieiralves” por iniciativa de empresários locais. Após um hiato, o bloco foi retomado em 2018, ganhando destaque como o “Melhor Bloco de Rua do Carnaval de Manaus”. Desde então, o evento cresceu e ganhou espaço no estacionamento da Nilton Lins, tornando-se um dos principais blocos do Carnaval na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Circuito Vip de Carnaval em Manaus conta com a participação de oito blocos carnavalescos, incluindo o Bloco do Axerito e o Bloco do Vieiralves, com o objetivo de transformar a cidade em uma referência nacional em folia carnavalesca.