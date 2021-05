Espaços culturais em Manaus abrem para visitação neste fim de semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Neste fim de semana, o Teatro Amazonas e os centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro abrem as portas para receber o público amazonense. O agendamento para sexta-feira (21/05) e sábado (22/05) pode ser feito no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

No maior patrimônio histórico do Estado, do meio-dia às 17h, grupos de até dez pessoas vão entrar, a cada 45 minutos, pela porta principal e sair pelo acesso da rua 10 de Julho, para evitar aglomerações.

O roteiro de visitação inclui o Hall, Salão de Espetáculos, Saleta de Arquitetura e órgão eletrônico, maquete de Lego do Teatro Amazonas, Salão Nobre e varanda frontal, sala de exposição e camarim de época. Cada etapa tem entre três a cinco minutos, com exceção do Salão de Espetáculos, com tempo previsto de nove minutos.

Crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação da naturalidade, têm entrada gratuita. Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

Os roteiros dos centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro também têm, no máximo, 30 minutos de duração. As visitas são realizadas das 9h às 15h, com acesso gratuito.

No Palácio da Justiça, a entrada para os grupos acontece pela avenida Eduardo Ribeiro (porta principal) e a saída é pela rua 10 de Julho. O roteiro inclui o hall inferior e superior, gabinete de leitura, sala do desembargador, sala das becas, galeria dos ex-presidentes, gabinete do presidente, Museu do Crime, tribunal pleno, corredor do júri, entre outras salas.

No Palácio Rio Negro, construído em estilo eclético, em 1903, o público vai conhecer os detalhes da residência particular do comerciante da borracha, o alemão Karl Waldemar Scholz. É um dos prédios mais emblemáticos do período que marcou a economia do estado.

O local funcionou como sede do Governo e, em 3 de outubro de 1980, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas. Ao longo dos anos, foi reformado, restaurado, adaptado e, em virtude de sua beleza arquitetônica e relevância histórica, foi transformado em centro cultural.

Agendamento – Para agendar, é necessário escolher o espaço, horário e informar um número de telefone e CPF. As visitas acontecem com grupos de até dez pessoas por horário, conforme os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Nos equipamentos culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, são exigidos todos os procedimentos necessários para evitar o risco de contaminação e garantir a segurança das pessoas, entre eles, o uso obrigatório de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro. Também fica proibido o contato físico com elementos dos espaços, como colunas, paredes, vitrines expositoras, esculturas, pinturas, demarcadores, portas e maçanetas.

Os funcionários atuam com equipamentos de proteção e, nos locais, tem totens com álcool em gel em pontos estratégicos.