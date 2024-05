Museu comemora o dia do Orgulho Nerd e o Star Wars Day em Manaus

Neste sábado (4) e domingo (5), o Palacete Provincial, na praça Heliodoro Balbi, no Centro, zona Centro-Sul da cidade, recebe mais uma edição do Universo Geek que promete encantar o público. O evento é uma realização da Casa Geek 42, a entrada é gratuita e a programação se estende das 9h às 18h.

A edição de 2024 vai contar com uma nova atração, no domingo, para os fãs do universo Star Wars: a exposição de dioramas Star Wars, fornecidos pela Empires Dioramas. Além da exposição, o evento vai oferecer outros atrativos que já são tradição entre os visitantes do Universo Geek, como concursos de cosplay e kpop.

“Este ano nós estamos comemorando o mês do Orgulho Nerd, como também o Star Wars Day, que vai acontecer no sábado, dia 4 (…) todos os nossos torneios estão esgotados, todos os concursos estão esgotados, esgotados no mesmo dia que nós anunciamos” ressaltou a coordenadora do evento, Ligia Cruz, da Casa Geek 42.

Entre as atrações que o público vai encontrar no evento constam: feira de empreendedores geek, boardgames, concurso k-pop, concurso cosplay, apresentações musicais e concurso de dança no Just Dance.

Além das atividades já mencionadas, os participantes terão a oportunidade de explorar os museus do Centro Cultural Palacete Provincial e conhecer mais sobre a história cultural do Amazonas.

Segundo a coordenadora, a iniciativa é a chance de vivenciar um dia repleto de diversão e entretenimento no Palacete Provincial! "Anote em sua agenda e venha curtir dois dias recheados de atrações no Universo Geek Museu", finaliza.

Redação AM POST