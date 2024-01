Pablo do Arrocha realiza show gratuito no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – O cantor Pablo do Arrocha realizará, na próxima terça-feira (30), um show gratuito na cidade de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. A apresentação faz parte da comemoração do aniversário de 126 anos do município.

A Prefeitura de Benjamin Constant desembolsou R$ 270 mil para realizar a contratação do cantor. A empresa responsável por trazer o artista é a A D Produção Musical EIRELI, inscrita sob o CNPJ n°26.337.395/0001-06.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, a lista completa de atrações ainda não foi divulgado pela Prefeitura de Benjamin Constant.

Redação AM POST