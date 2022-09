Samba Manaus ganha lote extra de ingressos e camarote limitado

Redação AM POST

O Samba Manaus 2022 já bateu recorde de vendas de ingressos. O evento que acontecerá dia 08 de outubro, no Sambódromo com as atrações nacionais Belo, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiaguinho, Pixote, Turma do Pagode e o tradicional café da manhã com Harmonia do Samba esgotou os setores de Pista Casadinha, Área Vip e Camarote Samba Lounge logo nos primeiros dias de vendas e agora apresenta uma novidade!

Continua depois da Publicidade

Atendendo ao pedido do público, a Fábrica de Eventos anuncia lote extra para os setores da Área Vip e Camarote Samba Lounge, com venda limitada a 02 ingressos por CPF, por setor. Há ainda ingressos disponíveis para o setor Pista Individual.

Vendas de ingressos físicos nas Centrais Oba Ingressos do Millenium Shopping e Manauara Shopping e on-line pelo: www.baladapp.com.br.