À espera de Gabriel Jesus, Diniz comanda 1º treino como técnico da seleção brasileira

Dois meses após ser confirmado como novo técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz finalmente comandou seu primeiro treino à frente do time. Nesta terça-feira, em Belém, ele liderou trabalho com bola no gramado do estádio Mangueirão, em Belém, onde o Brasil fará sua estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Diniz ainda não contou com todos os jogadores à disposição para seu primeiro treino com a seleção. O atacante Gabriel Jesus ainda não se apresentou. Deve chegar no fim da noite. Os últimos a chegar foram o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha. Vindo da Europa, eles haviam perdido a conexão em Portugal e se apresentaram direto no estádio.

Com 22 jogadores à sua disposição, Diniz conduziu um treino em um campo menor. Até mesmo o goleiro Ederson atuou na linha. Antes houve aquecimento e uma roda de bobinho. A imprensa só pôde acompanhar os primeiros 30 minutos de atividade.

O treinador tem mais dois treinos para definir pela primeira vez a equipe titular da seleção. Na quarta-feira e na quinta, o grupo treinará às 17h30, no Mangueirão.

O primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias será nesta sexta-feira, às 21h45 (pelo horário de Brasília), contra a Bolívia, no Mangueirão. Pela segunda rodada, a seleção enfrentará o Peru, fora de casa, em Lima, às 23 horas de terça-feira.

Estadão Conteúdo