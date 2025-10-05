A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

Alex Poatan nocauteia Magomed Ankalaev e volta a ser campeão do UFC

Brasileiro inicia forte, acerta cruzado de direita, impede a queda e finaliza no ground and pound para recuperar o cinturão.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 09:35

Notícias de Esporte – Alex “Poatan” Pereira é, de novo, campeão do UFC. Na madrugada deste domingo (5), em Las Vegas, o brasileiro retomou o cinturão dos meio-pesados ao superar Magomed Ankalaev com um nocaute técnico relâmpago: foram apenas 80 segundos para encerrar a disputa e recuperar o título diante do lutador russo, então detentor da faixa.

Esta é a segunda vez que Poatan conquista o cinturão da divisão. Ele havia erguido o título em 2023, quando venceu Jiri Prochazka, e, no ano passado, defendeu a coroa em três oportunidades, contra Jamahal Hill, o próprio Prochazka e Khalil Rountree Jr. Em março deste ano, o brasileiro enfrentou Ankalaev e acabou derrotado por decisão unânime, perdendo o cinturão. Em entrevistas recentes, afirmou que não estava em condições ideais naquela ocasião, o que impactou seu desempenho.

Desta vez, o roteiro foi outro. Focado desde o primeiro segundo, Poatan tomou a iniciativa, encurralou Ankalaev e impôs pressão constante. Um cruzado de direita entrou cheio no russo, que sentiu o golpe e tentou a queda para se proteger. O brasileiro frustrou a investida e levou a luta ao chão, onde aplicou uma sequência de golpes no ground and pound. As cotoveladas finais selaram o nocaute técnico e recolocaram o cinturão dos meio-pesados em sua cintura.

Com a vitória, Poatan volta ao topo da categoria e confirma a performance dominante que buscava apresentar, desta vez sem deixar dúvidas sobre sua superioridade no octógono.

