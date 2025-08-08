Amazon Abu Dhabi 16 reúne feras do jiu-jítsu em 17 combates eletrizantes em Manaus

Notícias de esporte – Manaus será palco neste sábado (09/08) da 16ª edição do Amazon Abu Dhabi, um dos principais eventos de lutas casadas de jiu-jítsu da região. A partir das 19h, o Centro de Convenções Vasco Vasques receberá 17 combates que prometem muita emoção e técnica para os fãs da arte suave.

O grande destaque da noite será o confronto entre Luis Neto e Rafael Cachorrão, dois atletas experientes e reconhecidos no cenário nacional, que trazem para o tatame toda a força do jiu-jítsu brasileiro. Outro duelo esperado é entre a lenda local William Couto, primeiro amazonense campeão mundial, e Alan Nuguete, ex-lutador do UFC, que representa a força do MMA na região.

Além dos confrontos principais, o evento também abre espaço para a nova geração. Radija Sophia, uma promissora atleta de apenas 6 anos, enfrentará a venezuelana Wileisy Guedes, em um duelo que simboliza o futuro das artes marciais no Amazonas.

Antes das lutas, a tradicional pesagem e encarada reúne os 34 competidores nesta sexta-feira (08/08), às 20h, no Shopping Ponta Negra, aumentando a expectativa para o espetáculo.

Com um card repleto de histórias de superação e talento, o Amazon Abu Dhabi 16 consolida sua importância no calendário esportivo local, promovendo o crescimento do jiu-jítsu e revelando novos nomes para o cenário nacional e internacional.