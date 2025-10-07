Amazonas bate o Criciúma e segue na disputa na Série B

Notícias de Esportes – Virada de peso na Arena da Amazônia. O Amazonas FC venceu o Criciúma por 2 a 1, na noite desta terça-feira (7), pela 31ª rodada da Série B, e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. A “Onça Pintada” saiu atrás, mas reagiu no segundo tempo com gols de Kevin Ramírez e Henrique Almeida, encerrando uma sequência de três partidas sem vitória.

PUBLICIDADE

O duelo começou favorável ao Tigre, que abriu o placar ainda na etapa inicial com Jean Carlos, aproveitando falhas da defesa mandante. No retorno do intervalo, o Amazonas mudou a postura e buscou o empate logo aos 12 minutos, quando Kevin Ramírez completou cruzamento da esquerda. A pressão seguiu e, aos 32 do segundo tempo, Henrique Almeida aproveitou sobra dentro da área para virar o jogo e decretar a festa da torcida na Arena.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

Com o resultado, o Amazonas chega a 31 pontos e permanece em 18º, mas reduz a distância para sair do Z-4: está a dois pontos do Athletic, primeiro time fora da zona, com 33. O Criciúma, que poderia assumir a liderança provisória, segue em terceiro, com 50 pontos, e acumula agora três jogos sem vencer.

A tabela já reserva novos desafios no fim de semana. Pela 32ª rodada, o Amazonas visita o Vila Nova no domingo (12), às 18h30 (de Brasília), no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). No mesmo dia e horário, o Criciúma recebe o América-MG no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.