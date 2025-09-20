A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas conquista seis medalhas no segundo bloco dos Jogos da Juventude em Brasília

Nas modalidades coletivas, as seleções femininas também brilharam: prata no Basquete Feminino, prata no Vôlei de Praia Feminino.

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 17:45

Notícias do Esporte – A delegação do Amazonas continua se destacando nos Jogos da Juventude, realizados em Brasília (DF). No segundo bloco da competição, os atletas amazonenses conquistaram seis novas medalhas, reforçando a presença do estado no quadro geral da disputa.

No Wrestling, as medalhas ficaram com Jennifer Queiroz (prata), Analice Moraes (prata) e Ester Vitória de Oliveira (bronze). Nas modalidades coletivas, as seleções femininas também brilharam: prata no Basquete Feminino, prata no Vôlei de Praia Feminino e bronze no Futsal Feminino.

O chefe de delegação, professor Keegan Ponce, destacou o protagonismo feminino nos pódios e ressaltou que a participação das alunas-atletas foi essencial para o desempenho do estado nesta etapa da competição.

Entre as medalhistas, Ane Carmo, aluna da Escola Estadual Gilberto Mestrinho, em Tefé, e atleta da seleção de basquete, compartilhou a emoção de conquistar uma medalha nacional, fruto de anos de treino. Ane iniciou no projeto Super Basquetebol Social, coordenado pelo professor Renato, e considera a conquista a realização de um sonho.

Outra novidade foi a estreia do Amazonas em águas abertas, modalidade inédita para os atletas do estado. Apesar de não ter conquistado medalha, a equipe terminou em sexta colocação geral, mostrando potencial de crescimento na modalidade.

A delegação amazonense enfrentou desafios adicionais, como o clima de Brasília. A altitude e o ar seco foram obstáculos para os jovens, acostumados ao clima úmido da região norte. A respiração e a recuperação física foram especialmente dificultadas, exigindo maior esforço dos atletas.

Mesmo diante das dificuldades, os resultados reforçam a determinação e a capacidade de adaptação da delegação, que segue representando o Amazonas com dedicação nos Jogos da Juventude.

