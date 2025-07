Amazonas empata com Coritiba e fecha primeiro turno na zona de rebaixamento

Notícias de esporte – Neste domingo (27), às 15h (de Manaus), o Amazonas encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro – Série B com um empate em 1 a 1 contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira.

A Onça-pintada, que havia deixado a lanterna na última rodada, continua na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar com 18 pontos, enquanto o Coritiba, atual vice-líder, soma 34 pontos.

PUBLICIDADE

O jogo teve um primeiro tempo marcado por um gol de cabeça de Michael, que colocou o Coritiba à frente. No entanto, já nos minutos finais, Kevin Ramires empatou para o Amazonas com um chute dentro da área, garantindo um ponto precioso para a equipe.

Com esse resultado, o time da casa perdeu a chance de assumir a liderança provisória, e o Amazonas manteve sua posição no Z-4.

Até o momento, o clube aurinegro não venceu como visitante e precisa de uma virada significativa para escapar do rebaixamento. Um levantamento da ESPN revela que, nas últimas oito edições da Série B, a menor pontuação para se livrar do descenso foi de 40 pontos.

PUBLICIDADE

Para isso, o Amazonas precisaria somar 25 pontos nos 20 jogos restantes, aumentando sua taxa de aproveitamento atual de 33,3% para pelo menos 41,6%. O caminho mais rápido para alcançar os 43 pontos seria conquistar 8 vitórias e 1 empate.