Amazonas FC encerra primeiro turno da Série B em lamentável 19ª posição

Notícias de esporte – O primeiro turno do Campeonato Brasileiro – Série B chega ao fim nesta terça-feira (29), com o Amazonas FC ocupando a 19ª posição, somando apenas 19 pontos em 19 jogos.

Essa campanha é inferior à do ano passado, quando o clube terminou em 13º lugar com 24 pontos. No entanto, sob o comando do técnico Márcio Zanardi, a equipe vive um momento de esperança, com três jogos sem perder — uma vitória e dois empates.

PUBLICIDADE

A temporada de 2024 começou com o técnico Adilson Batista, que obteve uma vitória, um empate e três derrotas. Após sua saída, Rafael Lacerda assumiu, e o time conquistou cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas nas 14 rodadas seguintes. A instabilidade na comissão técnica foi evidente, com três treinadores diferentes em um único turno.

Como mandante, o Amazonas conquistou 16 dos seus 19 pontos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Porém, o desempenho fora de casa foi desastroso, com apenas 3 pontos em nove jogos, todos em empates.

Esse contraste na performance é um dos principais fatores que mantêm o time na zona de rebaixamento.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Instituto que errou eleição em Manaus tenta impulsionar Omar Aziz para 2026

Segundo levantamento da ESPN, o Amazonas precisa somar mais 25 pontos para evitar o rebaixamento. No próximo sábado (2), o time enfrentará o Goiás na Arena da Amazônia, buscando sua primeira vitória em casa após três meses. Uma vitória pode tirar o Amazonas do Z4 pela primeira vez desde a terceira rodada.