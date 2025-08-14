A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas FC enfrenta América-MG em duelo crucial pela Série B no Carlos Zamith

Partida nesta sexta-feira (15/08) será disputada em estádio recentemente revitalizado pelo Governo do Amazonas.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 14:13

Foto: Reprodução

Notícias de Esporte –  O Estádio Carlos Zamith, praça esportiva administrada pelo Governo do Amazonas, receberá nesta sexta-feira (15/08), às 19h, a partida entre Amazonas FC e América-MG, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. O confronto marca a volta do time aurinegro à zona leste de Manaus. O último jogo em casa da equipe foi contra o Goiás, na Arena da Amazônia.

“O Estádio Carlos Zamith é um patrimônio do esporte amazonense e, com as melhorias realizadas pelo Governo do Amazonas, passa a oferecer mais conforto e segurança para atletas, imprensa e torcedores. Receber um jogo dessa importância reforça nosso compromisso de manter as praças esportivas em pleno funcionamento e à altura das competições nacionais”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo.

O time amazonense vive a expectativa de vitória para sair da zona de rebaixamento, os mineiros são adversários diretos na disputa para fugir do Z-4. O Amazonas FC vem de derrota fora de casa para a Ferroviária-SP, após uma sequência de 4 jogos sem perder. O destaque ofensivo do time é Kevin Ramírez, o uruguaio é o artilheiro da equipe no Brasileirão Série B, com 6 gols.

Na 17ª sétima colocação, o América-MG não sabe o que é vencer desde o dia 26 de junho. O clube vem de 6 derrotas e um empate, na última partida os mineiros perderam para o Remo, por 1 a 0, em casa. Será a estreia do treinador Alberto Valentim no comando do Coelho. Ele estava na Ponte Preta-SP e substitui Enderson Moreira, demitido após resultados negativos.

Espaço revitalizado

O Estádio Carlos Zamith passou por uma modernização e revitalização, que inclui a instalação de um novo sistema de iluminação, com tecnologia Light Emitting Diode (LED), a implementação de uma nova subestação de energia e de um novo gerador de energia, para não haver eventual interrupção de energia.

As cabines de imprensa do estádio também receberam melhorias e passam a contar com mais espaço e infraestrutura. Entre outros avanços, os bancos de reserva, cabine de arbitragem, a arquibancada A, a rede elétrica e os sistemas de segurança e sinalização do sistema viário do estacionamento também passaram por revitalização.

Leia mais: Amazonas FC oficializa transformação em SAF para receber recursos internacionais

