Amazonas FC inicia venda de ingressos para confronto contra Chapecoense em Manaus

O duelo está marcado para esta segunda-feira (29), às 15h, no estádio Carlos Zamith.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 16:33

Notícias de esporte – O Amazonas Futebol Clube começou a comercializar os bilhetes para a partida contra a Chapecoense, válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo está marcado para esta segunda-feira (29), às 15h, no estádio Carlos Zamith, na capital amazonense. Os ingressos estão disponíveis tanto online quanto presencialmente, com preços a partir de R$ 20, incluindo meia-entrada promocional em todos os setores.

As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial www.achetickets.com.br ou diretamente no Quiosque Loja da Onça, situado dentro do Amazonas Shopping. Os sócios-torcedores, independentemente do plano, já têm acesso ao check-in pelo portal www.socioamazonas.com.br.

Os valores para os setores são diferenciados: o setor Leste custa R$ 20 (meia-entrada) e o Oeste R$ 30 (meia-entrada).

No dia do jogo, as vendas continuam abertas pelo site, além da venda presencial na Super Bilheteria do estádio, que funcionará a partir das 13h. Para os torcedores visitantes, os ingressos estarão à venda com acesso à arquibancada pelo Portão C.

Conforme a legislação atual, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência (PCDs) têm direito à entrada gratuita mediante apresentação de documento comprobatório.

LEIA MAIS: Mecânico morre ao ser atropelado e espancado a caminho de padaria em Manaus

A entrada de crianças menores de cinco anos permanece proibida, segundo a Portaria Conjunta nº 001/2024-GS/SSP.

