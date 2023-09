Amazonas FC inicia venda online de ingressos para duelo com Volta Redonda

O Amazonas FC iniciou, nesta quarta-feira (13), a venda online de ingressos para o jogo diante do Volta Redonda-RJ, no sábado (16), às 17h, na Arena da Amazônia, válido pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), mas, para este confronto, a diretoria aurinegra lançou promoção onde todos pagam metade do preço.

Em relação a venda presencial, o clube informa que ela só acontecerá no dia da partida, a partir das 9h, na bilheteria D do estádio. Todas as formas de pagamento serão aceitas (dinheiro, pix e cartões de débito e crédito) e haverá venda de camisas oficiais no local.

Amazonas e Volta Redonda se enfrentam pela segunda vez nesta Série C. A Onça-pintada busca os primeiros pontos na competição, enquanto a equipe carioca lidera a chave com quatro pontos. O jogo marca a estreia da nova comissão técnica, liderada pelo treinador Luizinho Vieira.

*Redação AM POST