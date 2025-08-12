A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Amazonas FC oficializa transformação em SAF para receber recursos internacionais

Clube mantém identidade e mira crescimento acelerado dentro e fora de campo.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 06:44

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Esporte – O Amazonas FC anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (11), a conclusão do processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A mudança, regulamentada pela Lei 14.193/2021, marca o início de uma nova etapa para o clube, que agora passa a ser controlado por um grupo de investimento internacional.

PUBLICIDADE

Segundo a diretoria, o aporte representa um passo estratégico para fortalecer a gestão, ampliar a capacidade de investimentos e acelerar o crescimento esportivo e institucional. Apesar da alteração no modelo societário, o time — conhecido como Onça-Pintada — garantiu que manterá a identidade construída desde sua fundação, preservando a ligação com a torcida e a missão de representar o futebol amazonense no cenário nacional.

Leia mais: Amazonas FC encerra primeiro turno da Série B em lamentável 19ª posição

PUBLICIDADE

Fundado em 2019, o Amazonas FC já acumula dois acessos consecutivos e o título da Série C do Brasileirão em 2023. Entre as metas traçadas para os próximos anos estão disputar competições da Conmebol em até cinco anos e conquistar a Série A do Campeonato Brasileiro no prazo de até duas décadas.

Para a nova gestão, o objetivo é estruturar o clube de forma sustentável, investindo na formação de atletas, na valorização da marca e no fortalecimento da presença do time dentro e fora de campo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Polícia alerta para uso de símbolos por pedófilos em redes sociais

Delegado do Amazonas explica como criminosos se identificam e trocam mensagens de forma disfarçada na internet.

há 8 minutos

Brasil

Padre acusado de agressão durante exorcismo é vice campeão mundial de jiu-jitsu

Pároco foi afastado.

há 10 minutos

Manaus

Suspeito de roubo em drogaria do bairro Japiim é procurado em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem do homem.

há 52 minutos

Brasil

Filho de ministro Barroso adia retorno aos EUA após sanções do governo Trump

Bernardo Barroso estava de férias na Europa quando medidas atingiram Alexandre de Moraes e aliados brasileiros.

há 59 minutos

Manaus

Motorista é preso com 13 kg de drogas na Zona Centro Sul de Manaus

Uma abordagem a um motorista em atitude suspeita resultou nesta apreensão.

há 2 horas