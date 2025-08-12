Amazonas FC oficializa transformação em SAF para receber recursos internacionais

Notícias de Esporte – O Amazonas FC anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (11), a conclusão do processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A mudança, regulamentada pela Lei 14.193/2021, marca o início de uma nova etapa para o clube, que agora passa a ser controlado por um grupo de investimento internacional.

Segundo a diretoria, o aporte representa um passo estratégico para fortalecer a gestão, ampliar a capacidade de investimentos e acelerar o crescimento esportivo e institucional. Apesar da alteração no modelo societário, o time — conhecido como Onça-Pintada — garantiu que manterá a identidade construída desde sua fundação, preservando a ligação com a torcida e a missão de representar o futebol amazonense no cenário nacional.

Fundado em 2019, o Amazonas FC já acumula dois acessos consecutivos e o título da Série C do Brasileirão em 2023. Entre as metas traçadas para os próximos anos estão disputar competições da Conmebol em até cinco anos e conquistar a Série A do Campeonato Brasileiro no prazo de até duas décadas.

Para a nova gestão, o objetivo é estruturar o clube de forma sustentável, investindo na formação de atletas, na valorização da marca e no fortalecimento da presença do time dentro e fora de campo.