Amazonas FC vira e garante segunda colocação no Campeonato Amazonense Sub-20

Notícias de esporte – Em seu último jogo pela fase de grupos do Campeonato Amazonense Sub-20, o Amazonas FC conquistou uma importante vitória de virada sobre o RB do Norte por 3 a 1, nesta terça-feira (12), no campo da Ulbra.

Mesmo sendo o mandante oficial, o RB atuou fora de casa, mas não conseguiu segurar o Boto Tucuxi, que garantiu a segunda colocação do grupo A com 12 pontos em quatro jogos e apenas uma derrota.

O RB do Norte, que permanece na terceira posição do grupo A, já está classificado para a próxima fase e ainda tem um jogo restante contra o Tarumã.

A partida será na próxima segunda-feira (18), às 15h30, no estádio da Colina, onde o RB precisa apenas de um empate para assegurar sua vaga.

No jogo, o RB abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com gol de Yago após jogada individual pela esquerda. A reação do Amazonas veio rápido: aos 46 minutos, Rojas empatou após cruzamento de Jham.

No segundo tempo, o Amazonas virou logo aos 9 minutos, com Angulo aproveitando falha do goleiro Samuel. Aos 14 minutos, Raylison iniciou um contra-ataque que terminou em gol de Guga, selando a vitória aurinegra. Nos acréscimos, Rojas desperdiçou pênalti, chutando por cima do travessão.