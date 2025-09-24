A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Amazonas FC visita Operário-PR pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro

Onça-pintada busca manter boa fase fora de casa na partida desta quarta-feira (24), em Ponta Grossa.

Por Marcia Jornalist

24/09/2025 às 13:43

Ver resumo

Notícias de esporte – O Amazonas FC visita o Operário-PR nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Manaus), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time amazonense tenta manter a boa sequência iniciada na última rodada, quando venceu o Volta Redonda por 1 a 0, alcançando sua segunda vitória fora de casa na competição.

PUBLICIDADE

No histórico recente entre as equipes, o Amazonas leva leve vantagem: foram quatro confrontos, com duas vitórias do Aurinegro, um empate e uma vitória do Operário. No primeiro turno da Série B, o Amazonas conquistou sua primeira vitória na temporada ao bater o Operário por 2 a 0, com gols de Jackson e Cocote.

O zagueiro Iverton, que tem sido titular nas últimas partidas, destacou a importância do período de treinamentos para o confronto em Ponta Grossa.

PUBLICIDADE

Para o jogo, o Amazonas não poderá contar com o lateral-esquerdo Alyson, que está no departamento médico, e também com o meia Rafael Tavares e o atacante Luan Silva, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O lateral Riza Durmisi retorna após cumprir suspensão e está à disposição do técnico.

LEIA MAIS: Palmeiras busca manter 100% de aproveitamento contra River Plate na Libertadores

A partida terá transmissão ao vivo e imagens exclusivas pela plataforma Disney+.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Coronel Rosses comete gafe ao pedir sessão solene para aniversário da Câmara de Manaus com data errada

Requerimento gerou confusão durante sessão na Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira.

há 29 minutos

Manaus

Vídeo de câmera de segurança flagra momento da colisão entre Amarelinho e caçamba que deixou vários feridos em Manaus

A colisão deixou vários feridos.

há 35 minutos

Brasil

Zambelli reclama de Moraes, mostra foto do filho e chora em depoimento à CCJ

Em agosto, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão por participação, junto ao hacker Walter Delgatti Neto.

há 42 minutos

Brasil

Ministério da Saúde reforça rede de laboratórios para vigilância de gastroenterites virais

Encontro definiu diretrizes para unificar práticas e elevar a confiabilidade dos diagnósticos.

há 43 minutos

Brasil

Deputados batem boca na Câmara após ministro Fernando Haddad ser chamado de “Taxad”, assista

Caveira acusou Haddad de promover aumento de impostos e chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “descondenado”.

há 55 minutos