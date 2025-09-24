Amazonas FC visita Operário-PR pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro

Notícias de esporte – O Amazonas FC visita o Operário-PR nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Manaus), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time amazonense tenta manter a boa sequência iniciada na última rodada, quando venceu o Volta Redonda por 1 a 0, alcançando sua segunda vitória fora de casa na competição.

No histórico recente entre as equipes, o Amazonas leva leve vantagem: foram quatro confrontos, com duas vitórias do Aurinegro, um empate e uma vitória do Operário. No primeiro turno da Série B, o Amazonas conquistou sua primeira vitória na temporada ao bater o Operário por 2 a 0, com gols de Jackson e Cocote.

O zagueiro Iverton, que tem sido titular nas últimas partidas, destacou a importância do período de treinamentos para o confronto em Ponta Grossa.

Para o jogo, o Amazonas não poderá contar com o lateral-esquerdo Alyson, que está no departamento médico, e também com o meia Rafael Tavares e o atacante Luan Silva, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O lateral Riza Durmisi retorna após cumprir suspensão e está à disposição do técnico.

A partida terá transmissão ao vivo e imagens exclusivas pela plataforma Disney+.