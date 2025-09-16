Amazonas perde a 3ª seguida com 2 a 0 para o CRB e tem rebaixamento mais perto

Notícias de Esporte –vA crise do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro ganhou mais um capítulo negativo na noite de segunda-feira (15/09). No Rei Pelé, em Maceió, a equipe sofreu a terceira derrota seguida, ao perder para o CRB por 2 a 0, resultado que aproxima ainda mais a Onça-pintada do rebaixamento para a Série C de 2026.

O jogo desmoronou cedo para os visitantes. Riza Durmisi, novidade no time titular, foi expulso aos 10 minutos após falta em Thiaguinho: o árbitro mostrou amarelo inicialmente, mas revisou no VAR e aplicou o vermelho direto. Com um a menos por mais de 80 minutos, o Amazonas ficou condicionado pelo cenário adverso.

A partir daí, o CRB se impôs. Aos 17 minutos, Nicolás Linares errou na saída de bola, Danielzinho interceptou e serviu Mikael, que girou e bateu de canhota para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, Henrique Almeida teve boa chance em falta desviada pela barreira, com a bola passando muito perto do travessão.

Na etapa final, mesmo em desvantagem numérica, o Amazonas tentou se reorganizar e criar, mas limitações técnicas e falta de ritmo de alguns atletas ficaram evidentes. Em trechos, o time controlou a posse, sem transformar isso em ocasiões claras.

A “conta” veio aos 35 minutos: Léo Campos cruzou da esquerda, Thiaguinho tentou finalizar e a bola desviou em Akapo antes de morrer no gol de Zé Carlos — 2 a 0 e derrota sacramentada.

Com o resultado, o Amazonas segue com 24 pontos, penúltimo colocado. É a nona derrota fora em 13 partidas como visitante, o pior desempenho longe de casa na competição. A distância para sair do Z-4 permanece em quatro pontos, mas a sequência negativa e a instabilidade aumentam a pressão sobre elenco e comissão.

Agenda: próximo jogo em Manaus, sábado (20/09), 17h30, no Carlos Zamith, contra o Volta Redonda-RJ.