A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Amazonense Arcângelo Anjo avança à final do Fight do Milhão com vitória no Jungle Fight 139

Lutador do Amazonas finaliza Cleiton Morais em Brasília e garante vaga para enfrentar Marcelo Medeiros em outubro.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 21:26

Ver resumo

Notícias de esporte – No último sábado (16), em Brasília, Arcângelo Anjo, representante do Amazonas, conquistou uma importante vitória na co-luta principal do Jungle Fight 139.

PUBLICIDADE

O amazonense finalizou Cleiton Morais no segundo round, demonstrando domínio no chão e garantindo sua classificação para a grande final do Fight do Milhão, que acontecerá em outubro.

A próxima etapa do torneio terá Arcângelo enfrentando Marcelo Medeiros, que avançou após a desclassificação de Alexandre Mistoca na luta principal, devido a um golpe ilegal que prejudicou a visão do adversário.

PUBLICIDADE

Em sua luta, Arcângelo mostrou controle e técnica ao neutralizar as tentativas de Cleiton Morais e aplicar a finalização decisiva.

LEIA MAIS: Homem é baleado no Valparaíso, zona leste de Manaus

Após o combate, o lutador refletiu sobre sua trajetória de quase 12 anos de dedicação e 18 lutas disputadas, com 14 vitórias até o momento.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Homem é morto a tiros no Valparaíso, zona leste de Manaus

Vítima foi atingida por disparos no conjunto Val Paraíso; polícia está no local e aguarda chegada do SAMU.

há 1 hora

Manaus

Colisão deixa veículo destruído na Avenida Dom Pedro, em Manaus; veja vídeo

O choque envolveu um carro modelo Celta branco e uma SUV Tracker preta.

há 1 hora

Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Vítima, identificada como Vanderlei Cordeiro de Lima, foi achada na tarde deste domingo (17) no bairro Santa Etelvina.

há 2 horas

Manaus

Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

há 2 horas

Mundo

Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Documento entregue por Donald Trump aborda denúncia de crimes de guerra russos.

há 3 horas