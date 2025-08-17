Amazonense Arcângelo Anjo avança à final do Fight do Milhão com vitória no Jungle Fight 139

Notícias de esporte – No último sábado (16), em Brasília, Arcângelo Anjo, representante do Amazonas, conquistou uma importante vitória na co-luta principal do Jungle Fight 139.

PUBLICIDADE

O amazonense finalizou Cleiton Morais no segundo round, demonstrando domínio no chão e garantindo sua classificação para a grande final do Fight do Milhão, que acontecerá em outubro.

A próxima etapa do torneio terá Arcângelo enfrentando Marcelo Medeiros, que avançou após a desclassificação de Alexandre Mistoca na luta principal, devido a um golpe ilegal que prejudicou a visão do adversário.

PUBLICIDADE

Em sua luta, Arcângelo mostrou controle e técnica ao neutralizar as tentativas de Cleiton Morais e aplicar a finalização decisiva.

LEIA MAIS: Homem é baleado no Valparaíso, zona leste de Manaus

Após o combate, o lutador refletiu sobre sua trajetória de quase 12 anos de dedicação e 18 lutas disputadas, com 14 vitórias até o momento.