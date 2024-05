Amazonense Diego Ferreira nocauteia polonês e alcança 10ª vitória no octógono do UFC

No UFC St. Louis, realizado neste sábado (11), nos estados Unidos, o Brasil vibrou com mais uma vitória no octógono. O amazonense Diego Ferreira, protagonizou um duelo de alto nível contra o polonês Mateusz Rebecki, conquistando uma vitória por nocaute no terceiro round, no card principal do evento.

O embate foi marcado pela resiliência e habilidade estratégica de Ferreira, que enfrentou momentos desafiadores durante a luta. No primeiro round, o amazonense enfrentou o ímpeto agressivo de Rebecki, demonstrando sua capacidade de absorver golpes e manter a calma em situações adversas.

No entanto, foi a partir do segundo round que Diego Ferreira começou a impor seu domínio no octógono. Demonstrando técnica refinada e inteligência tática, o lutador brasileiro aproveitou o cansaço de Rebecki para lançar uma série de ataques precisos, deixando o adversário com o rosto visivelmente machucado, marcado por cortes e inchaços nos dois olhos.

QUE VIRADA, HEIN? O nocaute de 🇧🇷 Diego Ferreira sobre 🇵🇱 Mateusz Rebecki no UFC, agora há pouco, em St. Louis. #ufcbr pic.twitter.com/qUZvzniSsp — MMA Melotto (@MMAmelotto) May 12, 2024

DIEGO FERREIRA IS STILL HERE FOLKS #UFCStLouis pic.twitter.com/4r9jHvAubR — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 12, 2024

Com essa vitória, Diego Ferreira adiciona mais um triunfo ao seu impressionante histórico no Ultimate Fighting Championship (UFC), alcançando sua décima vitória em 15 lutas disputadas na organização. Vale destacar que esta é sua segunda vitória consecutiva, ambas por nocaute, solidificando seu status como um dos grandes talentos do peso-leve (70 kg).

Por outro lado, o polonês Mateusz Rebecki, contratado via Contender Series em 2022, sofreu sua primeira derrota no UFC. Apesar do revés, Rebecki demonstrou habilidades promissoras durante o combate, somando um total de 19 vitórias e dois reveses em sua carreira.

A vitória de Diego Ferreira no UFC St. Louis não apenas consolida sua posição como um dos principais atletas brasileiros na organização, mas também reforça a qualidade técnica e o talento dos lutadores brasileiros no cenário internacional das artes marciais mistas (MMA).