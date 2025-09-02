A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Amazonense Pedro Nunes é convocado para o Campeonato Mundial de Atletismo

Atleta amazonense representará o Brasil na competição que ocorrerá de 13 a 21 de setembro de 2025.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 11:35

Ver resumo

Notícias de esporte – Na última segunda-feira (1º), o atleta amazonense Pedro Nunes recebeu a convocação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a equipe nacional no Campeonato Mundial de Atletismo que acontecerá em Tóquio, de 13 a 21 de setembro de 2025. O evento será realizado no mesmo local dos Jogos Olímpicos de 2020.

PUBLICIDADE

Competindo na prova de lançamento de dardo, Pedro é um dos principais destaques da delegação brasileira, composta por 42 atletas, sendo 17 mulheres e 25 homens, classificados por índices da World Athletics ou pelo ranking mundial. Com apenas 25 anos, ele já fez história ao quebrar o recorde brasileiro da modalidade.

Sua trajetória recente inclui uma terceira colocação no Troféu Adhemar Ferreira, onde lançou 74,61 metros, e a conquista da medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo 2025, realizado em Mar del Plata, Argentina, com uma marca de 77,92 metros.

PUBLICIDADE

O Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 reunirá cerca de 2 mil atletas de 200 países, competindo por 147 medalhas em 49 provas ao longo de nove dias.

LEIA MAIS: Ônibus pega fogo na Ponte do Rio Negro e gera caos em Manaus; Assista

Considerado o principal evento do calendário internacional de atletismo, o campeonato será organizado pela World Athletics e contará com os melhores atletas do mundo no icônico Estádio Nacional de Tóquio.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Política

Maria do Carmo usa Garrincha pra ironizar Omar Aziz e afirma: “chega de velha política”

A pré-candidata utilizou essa referência para questionar se “já combinaram com o povo do Amazonas” a possível escolha do senador para o governo em 2026.

há 2 minutos

Manaus

Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

Soldado da Força Tática passou mal durante partida e não resistiu.

há 14 minutos

Amazonas

Marcelo Ramos vira ‘garoto de recado’ da velha política e ataca Maria do Carmo

Ramos atua como porta-voz de Omar Aziz, em vez de apresentar propostas para o Amazonas.

há 29 minutos

Amazonas

UEA alcança recorde de inscrições em vestibular e SIS em uma década

Número de 83.970 inscritos supera todas as edições desde 2015.

há 44 minutos

Manaus

Familiares buscam informações de três pessoas desaparecidas em diferentes pontos de Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; (92) 99962-2441, da Depca, ou pelo 181, da SSP-AM.

há 49 minutos