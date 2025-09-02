Amazonense Pedro Nunes é convocado para o Campeonato Mundial de Atletismo

Notícias de esporte – Na última segunda-feira (1º), o atleta amazonense Pedro Nunes recebeu a convocação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a equipe nacional no Campeonato Mundial de Atletismo que acontecerá em Tóquio, de 13 a 21 de setembro de 2025. O evento será realizado no mesmo local dos Jogos Olímpicos de 2020.

PUBLICIDADE

Competindo na prova de lançamento de dardo, Pedro é um dos principais destaques da delegação brasileira, composta por 42 atletas, sendo 17 mulheres e 25 homens, classificados por índices da World Athletics ou pelo ranking mundial. Com apenas 25 anos, ele já fez história ao quebrar o recorde brasileiro da modalidade.

Sua trajetória recente inclui uma terceira colocação no Troféu Adhemar Ferreira, onde lançou 74,61 metros, e a conquista da medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo 2025, realizado em Mar del Plata, Argentina, com uma marca de 77,92 metros.

PUBLICIDADE

O Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 reunirá cerca de 2 mil atletas de 200 países, competindo por 147 medalhas em 49 provas ao longo de nove dias.

LEIA MAIS: Ônibus pega fogo na Ponte do Rio Negro e gera caos em Manaus; Assista

Considerado o principal evento do calendário internacional de atletismo, o campeonato será organizado pela World Athletics e contará com os melhores atletas do mundo no icônico Estádio Nacional de Tóquio.