Amazonense Pedro Nunes é medalha de ouro no lançamento de dardo no Sul-Americano de Atletismo

O amazonense Pedro Henrique Nunes alcançou o primeiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, no lançamento de dardo, ao atingir a marca de 80,26 metros, neste domingo (30/07), no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Com a medalha de ouro, o atleta parintinense garante a participação no Campeonato Mundial de Atletismo, em Budapeste.

“Estamos muito felizes e orgulhosos com os resultados alcançados pelo Pedro. Essa vitória do Sul-Americano é mais um passo em direção à vaga nas Olimpíadas do ano que vem e, também, a comprovação de que o investimento que temos feito nos atletas de alto rendimento, com o Programa Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, vai nos trazer importantes resultados”, disse o governador Wilson Lima.

Pavimentando seu caminho rumo às Olimpíadas de Paris 2024, Pedro Nunes representa o Amazonas na Seleção Brasileira de Atletismo. O jovem treina na Vila Olímpica de Manaus, junto com a sua técnica, Margareth Bahia, também da Seleção Brasileira, e tem feito história no lançamento de dardo, garantindo classificação dupla para o Mundial em Budapeste e para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

“Minha meta é alcançar o índice olímpico, estou confiante de que posso garantir minha vaga. Sei que minha responsabilidade tem aumentado nas últimas competições, essa vitória de hoje me faz acreditar que sou capaz de lançar o dardo mais longe”, disse Pedro Nunes.

O amazonense se consolida como um dos atletas mais promissores do cenário esportivo brasileiro, faltando apenas 1,61 metros para alcançar o índice olímpico. O atleta vem de uma série de vitórias em campeonatos nacionais e internacionais, mantendo a marca de lançamento superior aos 80 metros.

“Estamos extremamente satisfeitos com os resultados excepcionais alcançados por Pedro Nunes. Essa conquista fortalece ainda mais nossa expectativa de ver o Amazonas brilhando mundialmente. O comprometimento do governador Wilson Lima é assegurar que continuemos oferecendo o suporte necessário aos nossos talentosos atletas”, afirmou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

No Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa, disputado em julho, Pedro brilhou ao conquistar a medalha de ouro atingindo 82,77 metros, novo recorde da competição. O anterior era dele mesmo com 81 metros, em 2022. O atleta também quebrou o recorde brasileiro do lançamento do dardo no GP Loterias Caixa de Atletismo, realizado em maio deste ano, em São Paulo, com 83,89 metros (o anterior era de Júlio César de Miranda, com 83,67 metros, desde 2015).

Redação AM POST