Anderson Silva anuncia aposentadoria aos 45 anos: “com certeza, essa é a minha última luta”

O próximo dia 31 de outubro promete ser de grandes emoções para os fãs de MMA. Isso porque, na data em questão, será realizado o UFC Fight Night 181, onde Anderson Silva vai fazer a última luta de sua carreira, contra Uriah Hall, no main event da edição. Sem lutar desde maio de 2019 e vindo de duas derrotas consecutivas na organização, para Israel Adesanya e Jared Cannonier, o ex-campeão peso-médio confirmou ao site MMA Junkie que o embate vai marcar sua despedida das artes marciais mistas.

“Com certeza, essa é a minha última luta. Eu amo o esporte e preparei a minha mente para isso. Eu me preparei para lutar a vida toda, mas sim, essa é a minha última luta no UFC”, decretou o ‘Spider’.

Vale ressaltar que Anderson Silva, até pouco tempo, vinha se mostrando reticente quanto à aposentadoria do MMA. Inicialmente, Dana White, presidente do Ultimate, chegou a afirmar que permitiria que o brasileiro fizesse as duas lutas restantes em seu contrato com a organização, no entanto, mudou de ideia tempos depois, dizendo que estava tentando encontrar uma “luta de despedida” para a lenda do esporte, até que o duelo contra Uriah Hall foi confirmado para este mês de outubro.

Apesar da resistência no início, Anderson Silva, ao que tudo indica, está disposto a se aposentar após o confronto do próximo dia 31. Prova disso é que, já em tom de despedida, o ‘Spider’ disse que a preparação para um combate será a parte que mais vai sentir falta após sua despedida do MMA, afirmando que este é o último camp da sua carreira.

“Eu acho que (vou sentir mais saudade) do treinamento. Preparar minha mente e preparar o meu corpo. Isso eu acho que é o mais importante, e eu fico triste por não ter mais isso. Esse é o último”, afirmou.

Atualmente com 45 anos, Anderson Silva construiu um cartel de 34 vitórias e 10 derrotas no MMA profissional. Campeão peso-médio do UFC entre os anos de 2006 e 2013, o brasileiro, que iniciou sua carreira em 1997, é considerado por muitos fãs e especialistas como um dos maiores lutadores de todos os tempos na modalidade.

Fonte: LANCE