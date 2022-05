Ao lado de Romário, governador anuncia 10 escolinhas de futevôlei em Manaus

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou nesta sexta-feira (27/05), no Complexo Esportivo do Passarinho, Terra Nova 3, na zona norte de Manaus, a implantação de 10 escolinhas de futevôlei em bairros da capital. Projeto inédito, o “Mais Futevôlei nos Bairros” oferecerá, de forma gratuita, aulas da modalidade a crianças e jovens da capital.

“Inicialmente nós estamos colocando nas quadras, nos espaços que a gente reformou. E a gente vai trabalhar para colocar em outros pontos e no interior do estado”, disse o governador.

O lançamento contou com a presença do senador Romário, tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 e incentivador da prática do futvôlei. “Parabéns governador, parabéns a todos os idealizadores dessa ideia. O futevôlei é um esporte que tem crescido não só em Manaus, não só no Brasil, como também no mundo. Com essas quadras de futevôlei espalhadas aqui em Manaus e futuramente em todo o estado, nós vamos conhecer vários jogadores de futevôlei”, disse o senador.

Executado por meio da Fundação de Alto Rendimento (Faar), com o objetivo de incentivar práticas esportivas, a iniciativa está integrada ao Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). As escolinhas vão funcionar primeiramente nos campos revitalizados pelo Estado e entregues para a população pelo governador Wilson Lima.

“O alto rendimento começa na base então esse projeto vai ter, no mínimo, 3 mil jovens praticando futevôlei em toda Manaus e também em Maués. Nós estamos linkando o alto rendimento com a base e a base com o alto rendimento e aí vamos começar a produzir vários campeões.”, disse o diretor presidente da Faar, Jorge Elias.

Dentre os pontos que receberão as escolinhas estão o Complexo Esportivo do Passarinho, bairro Terra Nova 3; o Campo da Baixada Fluminense, bairro Cidade Nova; o Campo do CDC da Compensa, bairro Compensa; e o Campo Arena do Monte, no bairro Monte das Oliveiras.

Também terão escolinhas o Centro Esportivo Municipal (CEM) Hileia, no conjunto Hileia, bairro Redenção; o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Compensa, bairro Compensa; o Complexo Esportivo Nelson Lacerda (CFM Santo Agostinho), no bairro Santo Agostinho; Campo do Florestão, no bairro Tancredo Neves; o Campo do Curió, na Cidade Nova; e a Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro.

“Hoje graças a Deus as portas se abriram e a gente está muito feliz de proporcionar e trazer esse esporte para dentro dos bairros, das comunidades, para crianças carentes”, Ednilson Peixoto, o “Louro”, professor do projeto Mais Futevôlei.

Nova quadra – A Vila Olímpica de Manaus, que receberá o projeto Mais Futevôlei nos Bairros, terá um novo espaço dedicado exclusivamente à modalidade para atender atletas mirins do Pelci.

Dentro de uma caixa de areia com 512 metros quadrados, a quadra de areia de futevôlei da Vila Olímpica segue as medidas oficiais para o desenvolvimento da modalidade e realização de competições, com medidas de 9 metros de largura e 18 metros de comprimento, dividida ao meio por uma rede com 2,20 metros de altura.