Após goleada sobre o GAS, Manauara se reapresenta com foco na recuperação e treino técnico antes de viagem ao Acre

Nesta segunda-feira (21), o elenco do Manauara se reapresentou no centro de treinamento do clube, dois dias após a vitória convincente por 3 a 0 sobre o GAS, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O retorno foi marcado por avaliações físicas e trabalhos técnicos, em ritmo controlado para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida.

Logo no início da manhã, os jogadores foram submetidos a triagem médica para aferição de peso, avaliação de dores e realização de exame de termografia, técnica utilizada para identificar possíveis inflamações ou lesões musculares. O procedimento visa prevenir problemas físicos antes da sequência de treinos e jogos decisivos da reta final da fase de grupos.

Na sequência, os atletas foram divididos em dois grupos: os que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o GAS realizaram atividades de recuperação muscular na academia. Já os demais jogadores participaram de um trabalho mais intenso, voltado para o reforço muscular.

No campo, a comissão técnica comandou um treino técnico com foco na posse de bola e troca de passes, elementos-chave do estilo de jogo adotado pela equipe nesta Série D.

No segundo turno da programação, os atletas titulares voltaram a ter atenção especial com o corpo: passaram por sessões de fisioterapia e utilizaram botas pneumáticas, que ajudam na recuperação muscular através de compressão gradual.

A preparação para a 14ª rodada continua até quarta-feira, com treinos no período da tarde. Já na quinta-feira (24), o elenco treinará pela manhã antes de embarcar rumo ao Acre, onde enfrentará seu próximo desafio na competição nacional. O Manauara segue firme na briga pela classificação e busca manter o embalo após a boa vitória do último fim de semana.