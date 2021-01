Após queda de Marcelo Chamusca, Fortaleza já tem um novo treinador

A diretoria do Fortaleza agiu muito rápido. Marcelo Chamusca, que chegou para substituir Rogério Ceni, não conseguiu manter o time longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e foi demitiu depois da derrota para Sport no primeiro compromisso no ano novo.

Sendo assim, Chamusca encerrou a sua terceira passagem pelo Fortaleza na 15ª colocação na tabela de classificação com apenas 31 pontos. Ao todo, ele comandou o time em nove jogos, sendo quatro tropeços, quatro empates e somente uma vitória.

Continua depois da Publicidade

“O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Marcelo Chamusca. Tricolor do Pici, através de seu corpo diretivo, comissão, atletas e funcionários, agradece Chamusca e sua comissão, composta por Caio Autuori e Roger Gouveia, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso para os novos desafios profissionais”, consta na nota oficial.

Entretanto, a diretoria não demorou muito para anunciar o novo profissional responsável por manter o Fortaleza na elite do futebol nacional. O clube fechou Enderson Moreira até o final do ano. O técnico escolhido já trabalhou em três equipes nesta temporada: Ceará, Cruzeiro e Goiás.

Com 49 anos de idade, Enderson voltará a atuar em uma cidade que conhece muito bem. Isso porque trabalhou na capital do estado, entre 2019 e 2020, realizando um trabalho de qualidade no comando técnico do Ceará que foi interrompido quando ele preferiu assumir o Cruzeiro.

Continua depois da Publicidade

Portanto, Enderson chega com a missão de recuperar o ânimo do elenco no Brasileirão, onde, de lutar por classificação em um torneio internacional, agora vive a agonia da briga contra a zona de rebaixamento depois de ficar seis rodadas sem registrar uma vitória.

A nova aposta da diretoria tem até o embate com o Fluminense para conduzir o Fortaleza a uma posição mais confortável na tabela. O jogo, válido pela última rodada da competição, está marcado para o dia 24 de fevereiro e ocorrerá no Rio de Janeiro.

Continua depois da Publicidade

Com todas as partidas agendadas para a mesma data, a tendência é que milhares de torcedores acessem as casas de apostas esportivas, como a LeoVegas que anunciou um recurso inovador para agilizar o atendimento de seus usuários conforme reportagem do portal iGaming Brazil: “LeoVegas será pioneira na indústria de jogo no uso de sistema bancário aberto”.