Arena da Amazônia é aprovada pela Conmebol e poderá sediar jogo do Brasil contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa

A Arena da Amazônia, em Manaus, recebeu a aprovação da Conmebol para sediar uma partida da seleção brasileira válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações da CNN, existe a possibilidade de que o clássico Brasil e Argentina seja realizado nessa arena ainda neste ano.

A decisão foi tomada após a vistoria realizada pelo gerente de competições de seleções da confederação sul-americana, Felipe Restrepo Orozco, no final de junho. Orozco ficou satisfeito com as condições apresentadas pela Arena da Amazônia e deu seu aval para a realização de um jogo da Conmebol no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A escolha da Arena da Amazônia como palco para o clássico entre Brasil e Argentina se deve ao planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em otimizar a logística da seleção durante as Eliminatórias, evitando longas viagens. Dessa forma, Manaus será a sede de uma partida da seleção brasileira quando o Brasil enfrentar países próximos da região Norte.

No mês de novembro, a seleção brasileira viajará até a Colômbia para um confronto e, em seguida, enfrentará a Argentina. Com isso, a Arena da Amazônia desponta como favorita para sediar o esperado clássico, marcado para o dia 21.

Além disso, Manaus também está cotada para receber a partida entre Brasil e Bolívia, no dia 7 de setembro. No entanto, segundo informações da CNN, Belém é a favorita para sediar esse jogo no Estádio Mangueirão. Após o confronto, a seleção brasileira seguirá viagem para enfrentar o Peru.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa agora está na divulgação, pela Conmebol, da tabela detalhada das Eliminatórias, que deverá acontecer em breve.

Redação AM POST