Arena da Amazônia é palco do confronto de Manaus F.C e Clube do Remo, pela Série C

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

No próximo sábado (16/04), a Arena da Amazônia Vivaldo Lima será palco do grande duelo entre os times Manaus Futebol Clube (Amazonas-AM) e o Clube do Remo (Pará-PA), válido pela segunda rodada da série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. A partida acontece às 18h, horário local, e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Continua depois da Publicidade

No primeiro jogo da competição, o Gavião do Norte empatou em 1 a 1 com o Brasil (Rio Grande do Sul-RS) e o Clube do Remo (PA) foi superior ao Vitória (Bahia-BA), vencendo por 2 a 1. Devido à punição dada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao time do Manaus, a partida acontece sem a presença de público.

“Não vai ser jogo fácil contra o Remo. Não é porque jogamos bem na primeira rodada que isso nos garante algo jogando em casa. Talvez, tenhamos até que jogar melhor para que consigamos o resultado positivo. Então, temos que estar preparados para fazer um grande jogo, vencer e mirar na parte de cima da tabela. Vamos um passo de cada vez, temos algumas metas traçadas e creio que se cumprimos cada uma delas, vamos atingir nossa classificação”, disse Evaristo Piza, técnico do Manaus.

Série D – Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o São Raimundo E.C. enfrenta o São Raimundo de Roraima (Roraima-RR), no estádio Ismael Benigno, no domingo (17/03), às 15h. Sob comando do novo técnico Aderbal Lana, o time amazonense faz parte do Grupo A1 da competição, além do São Raimundo (RR), também fazem parte do grupo: Náutico (RR), Porto Velho (RR), Trem (AP), Rio Branco (AC), Humaitá (AC) e o Amazonas F.C (AM). A venda de ingresso para essa partida inicia no sábado (16/03), na bilheteria da Colina e segue até o domingo, às 13h.

Continua depois da Publicidade

Representantes – Para chegarem no Campeonato Brasileiro – Série D, São Raimundo e Amazonas figuraram entre os melhores do Barezão 2021. O Tufão da Colina foi vice-campeão, enquanto a Onça Pintada foi a terceira na classificação geral. A competição estadual contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Confira agenda completa:

Continua depois da Publicidade

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Brasileiro Série C – Manaus FC e Clube do Remo.

Continua depois da Publicidade

Data e hora: Sábado (16/03), às 18h.

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D- São Raimundo-AM e São Raimundo-RR

Data e hora: Domingo (17/03) às 15h.

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)