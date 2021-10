Arena da Amazônia recebe últimos reparos antes de jogo entre Brasil x Uruguai

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O trabalho conjunto entre o Governo do Amazonas e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem elevado, a cada dia, o nível de qualidade do gramado da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, que receberá o clássico entre Brasil e Uruguai no próximo dia 14 de outubro. A partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contará com a presença de 14 mil torcedores.

Para o primeiro jogo da Seleção Brasileira na competição com público, o campo da Arena está sendo preparado dentro dos parâmetros internacionais, visando garantir o nível exigido pelos jogadores e comissões técnicas.

O trabalho técnico desenvolvido com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) inclui os serviços de podas helicoidais, cortes verticais, descompactação, topdressing, aplicação de fertilizantes granulados e foliares, aplicação de fito-hormônios, além do controle da lâmina d’água de irrigação.

“Em seus clubes, os craques brasileiros e uruguaios estão acostumados a jogar em verdadeiros ‘tapetes’, como se fala no jargão do futebol. E é isso que eles vão encontrar na Arena da Amazônia. O gramado já está com ótima densidade e nivelamento. O campo teve um ganho considerável na coloração e aspecto visual e seguirá evoluindo até o dia do clássico”, aponta Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Drenagem – O sistema de irrigação do campo da Arena da Amazônia é totalmente automatizado e está em pleno funcionamento, assim como os sistemas de drenagem gravitacional e de drenagem a vácuo.

Grama sintética – Os vestiários a serem utilizados pelas seleções, arbitragem, e equipes da CBF receberam uma nova roupagem com a disposição de grama sintética no piso. Cerca de 600m² foram instalados visando maior conforto e segurança aos envolvidos no clássico mundial.

Vacina Premiada – Na terça-feira (05/10), o governador do Estado, Wilson Lima, lançou a campanha “Vacina Premiada”, que vai sortear 3 mil ingressos da partida Brasil x Uruguai. As inscrições para concorrer aos ingressos já começaram e se estendem até a segunda-feira (11/10), exclusivamente pela internet, no site www.vacinapremiada.am.gov.br.

Entre esta sexta (08/10) e terça-feira (12/10), o Governo do Amazonas vai sortear, por dia, 600 ingressos para os inscritos na campanha “Vacina Premiada” em três horários diferentes. Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do Governo do Estado e no site da Vacina Premiada.