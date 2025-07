Arena da Amazônia será palco do Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho e outros ídolos do futebol

Notícias do Esporte – A Arena da Amazônia recebe, neste sábado (19/07), às 15h30, o tradicional Jogo das Estrelas, evento que reúne grandes nomes do futebol brasileiro e personalidades locais. A edição deste ano tem como destaque a presença de Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, além de outras lendas como Zinho, Aldair, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Rafinha, André Santos e o ex-campeão mundial de boxe Popó.

Pela primeira vez realizado no Amazonas, o evento tem caráter solidário: o público poderá contribuir com a doação de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Desde sua criação, o Jogo das Estrelas já arrecadou mais de 200 toneladas de mantimentos em todo o Brasil.

Segundo o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, a iniciativa alia esporte, cidadania e solidariedade. “É uma grande honra para o Governo do Amazonas receber um evento desse porte, que reúne grandes nomes do esporte nacional e ainda promove solidariedade”, afirmou.

Agenda esportiva do sábado (19)

Além do Jogo das Estrelas, a capital amazonense terá uma programação intensa para os amantes do esporte:

