Argentina vence a Croácia e está na final da Copa do Mundo

A Argentina está na final da Copa do Mundo. A Albiceleste venceu a Croácia por 3 a 0 no estádio Lusail, no Catar e garantiu vaga na finalíssima. A decisão será no domingo (18), também no Lusail às 12 horas, contra o vencedor de França ou Marrocos, que jogam nesta quarta-feira (14).

Já a Croácia – algoz do Brasil nas quartas de final – jogará a disputa do 3º lugar, no sábado (17), no estádio Internacional Khalifa, às 12 horas, contra o perdedor de França e Marrocos.

COMO FOI O JOGO

A partida começou equilibrada no Lusail. A Croácia manteve a estratégia de controlar a posse de bola com seus jogadores de meio-campo, mas com linhas adiantadas, foi melhor que a Argentina até a metade do 1ª tempo.

Até que aos 31, Álvarez foi lançado por Enzo Fernández, foi derrubado por Livakovic e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Messi chutou forte, no alto, para abrir o placar.

A partir daí só deu Argentina. E a Albiceleste fez o segundo em jogada individual de Álvarez, aos 38 minutos. Ele recebeu de Messi no meio-campo, arrancou em alta velocidade, ganhou as divididas com Juranovic e Sosa, até ficar frente à frente para ampliar: 2 a 0.

A Argentina poderia ter ampliado aos 41, mas o goleiro croata faz uma defesaça em cabeçada de Mac Allister.

A Croácia só foi perigosa aos 44 minutos, com Juranovic cruzando para Martínez espalmar e Pasalic mandando por cima.

ARGENTINA FINALISTA

Com a vantagem construída, a Argentina voltou mais tranquila para etapa final e administrando o resultado.

Ainda assim, a Albiceleste criou a 1ª chance, aos 12 minutos: Messi tabelou com Enzo Fernández, chutou e Livakovic espalmou.

Foi quando aos 24 minutos, Messi fez uma jogada espetacular pela direita e cruzou para Álvarez marcar o terceiro.

A partir daí, foi só festa da torcida argentina, que viu sua seleção jogar com muita autoridade e garantir vaga na final da Copa com toda justiça, e show de Messi.