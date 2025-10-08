A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Arturo Gatti Jr, filho do lendário boxeador Arturo Gatti, morre aos 17 anos

A morte do jovem foi confirmada pela família à emissora TVA Nouvelles.

Por Natan AMPOST

08/10/2025 às 15:20

Ver resumo

Notícias de esporte – O jovem Arturo Gatti Jr., 17 anos, que é filho do icônico boxeador Arturo Gatti, morreu durante uma viagem ao México, onde estava acompanhado da mãe, a brasileira Amanda Rodrigues. A morte do jovem foi confirmada nesta quarta-feira (8) pela família à emissora TVA Nouvelles, do Canadá.

PUBLICIDADE

De acordo com informações iniciais, o corpo do adolescente foi encontrado por um vizinho no apartamento em que ele e a mãe estavam hospedados. As circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente esclarecidas, e as autoridades locais investigam o caso.

O jovem era filho de Arturo Gatti, boxeador canadense encontrado morto em um apartamento de hotel em Porto de Galinhas, Pernambuco, em 11 de julho de 2009. Ele estava de férias com sua esposa, Amanda Rodrigues, e o filho de 10 meses.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Amanda, que inicialmente foi presa e acusada do assassinato, foi liberada após o resultado do laudo da perícia brasileira. A polícia concluiu que Gatti cometeu suicídio por enforcamento, usando a alça da bolsa de sua esposa.

Assim como o pai, Arturo Gatti Jr. também demonstrava paixão pelo boxe. Nas redes sociais, compartilhava vídeos e fotos treinando no ringue, além de registros ao lado de lendas do esporte como Mike Tyson. Jovem promissor, era visto por amigos e familiares como alguém determinado a honrar o legado do pai, que foi bicampeão mundial e ídolo do boxe canadense.

Conhecido por seu estilo explosivo e corajoso, Arturo Gatti (1972-2009) conquistou dois títulos mundiais em categorias diferentes: o cinturão dos super-penas (IBF), entre 1995 e 1997, e o dos super-leves (WBC), em 2004. Em uma carreira marcada por lutas memoráveis, Gatti acumulou 40 vitórias — 31 delas por nocaute — e apenas nove derrotas, tornando-se um dos nomes mais admirados da história recente do boxe.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Temporal devasta comunidade ribeirinha em Parintins e deixa rastro de destruição; veja vídeo

Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram a força da tempestade.

há 8 minutos

Amazonas

MP-AM acompanha situação de presos em Santa Isabel do Rio Negro e cobra transferência da Seap

O órgão afirmou que tem adotado providências para garantir a integridade física dos presos.

há 20 minutos

Amazonas

Empregadores do Amazonas entram na “lista suja” do trabalho análogo à escravidão; confira

Entre os casos estão denúncias em Lábrea e Manaus; atualização nacional teve aumento de 20% em empregadores flagrados em condições degradantes.

há 27 minutos

Política

Vereador de Itacoatiara condenado a mais de 10 anos de prisão faz parte da base do prefeito Mário Abrahim

Decisão aponta o parlamentar como mentor de um esquema que desviou R$ 374 mil do (Pronaf).

há 1 hora

Acre

Vereadores caem na porrada durante sessão em câmara no Acre; assista

Briga entre parlamentares interrompeu sessão e mobilizou seguranças da Câmara.

há 1 hora