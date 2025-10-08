Arturo Gatti Jr, filho do lendário boxeador Arturo Gatti, morre aos 17 anos

Notícias de esporte – O jovem Arturo Gatti Jr., 17 anos, que é filho do icônico boxeador Arturo Gatti, morreu durante uma viagem ao México, onde estava acompanhado da mãe, a brasileira Amanda Rodrigues. A morte do jovem foi confirmada nesta quarta-feira (8) pela família à emissora TVA Nouvelles, do Canadá.

De acordo com informações iniciais, o corpo do adolescente foi encontrado por um vizinho no apartamento em que ele e a mãe estavam hospedados. As circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente esclarecidas, e as autoridades locais investigam o caso.

O jovem era filho de Arturo Gatti, boxeador canadense encontrado morto em um apartamento de hotel em Porto de Galinhas, Pernambuco, em 11 de julho de 2009. Ele estava de férias com sua esposa, Amanda Rodrigues, e o filho de 10 meses.

Amanda, que inicialmente foi presa e acusada do assassinato, foi liberada após o resultado do laudo da perícia brasileira. A polícia concluiu que Gatti cometeu suicídio por enforcamento, usando a alça da bolsa de sua esposa.

Assim como o pai, Arturo Gatti Jr. também demonstrava paixão pelo boxe. Nas redes sociais, compartilhava vídeos e fotos treinando no ringue, além de registros ao lado de lendas do esporte como Mike Tyson. Jovem promissor, era visto por amigos e familiares como alguém determinado a honrar o legado do pai, que foi bicampeão mundial e ídolo do boxe canadense.

Conhecido por seu estilo explosivo e corajoso, Arturo Gatti (1972-2009) conquistou dois títulos mundiais em categorias diferentes: o cinturão dos super-penas (IBF), entre 1995 e 1997, e o dos super-leves (WBC), em 2004. Em uma carreira marcada por lutas memoráveis, Gatti acumulou 40 vitórias — 31 delas por nocaute — e apenas nove derrotas, tornando-se um dos nomes mais admirados da história recente do boxe.