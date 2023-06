Assista: Messi é vaiado por torcedores do PSG em seu último jogo pelo clube

O jogador de futebol, Messi foi vaiado pelos torcedores do Paris Saint-Germain, neste sábado (3), no jogo contra o Clermont pela última rodada do Campeonato Francês, que marca o adeus do craque ao PSG.

Após tentativas frustradas de conquistar a Champions League, a paciência dos torcedores acabou, gerando conflitos entre a torcida e o elenco.

Durante o anúncio das escalações, antes do apito inicial, o nome do craque argentino foi vaiado por grande parte dos torcedores que estavam no Parque dos Príncipes.

Vale lembrar que a situação já aconteceu em outros momentos da temporada. Durante manifestação, que aconteceu há algumas semanas, os ultras do PSG chegaram a pedir a saída de Messi.

https://twitter.com/VerdeletA/status/1665060348620046338

