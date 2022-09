Assista: Neymar grava vídeo de agradecimento a Bolsonaro

Redação AM POST

O jogador Neymar divulgou um vídeo nesta quarta-feira agradecendo a visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Instituto Neymar Jr, em Santos. Na gravação, ele justifica ainda sua ausência no evento e garante que na próxima ida do presidente ao local, estará presente. Sem declarar voto em Bolsonaro, Neymar também citou nominalmente a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o candidato a governador em São Paulo Tarcísio Freitas (Republicanos).

A visita do presidente durou cerca de duas horas. Além de conhecer as instalações, o presidente conversou com as crianças que praticam atividades na instituição. Além de conhecer o projeto do jogador, Bolsonaro participou de uma motociata e de um comício em Santos, litoral de São Paulo.

Bolsonaro hoje no Instituto Neymar Jr, Santos/SP. pic.twitter.com/Xq6kVJVwRd — Patriotas (@PATRlOTAS) September 28, 2022

“Estou muito feliz que você está aí, por todo mundo aí. Abraço para todos, obrigado pelo carinho sempre. Era só para mandar um abraço, obrigadão”, disse o jogador.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, compartilhou o vídeo em seu Instagram e escreveu: “Obrigada querido Neymar, Neymar pai, Instituto Projeto Neymar Jr. por seu lindo trabalho em prol das crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Parabéns pelo ‘maior gol’ que você já fez na vida! Que Deus os abençoe poderosamente”.