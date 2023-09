Assista: Neymar perde pênalti contra a Bolívia

Nesta sexta-feira (08), durante a partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Neymar se destacou mais uma vez. O jogador teve a chance de superar Pelé em número de gols marcados com a camisa da seleção, mas acabou desperdiçando essa oportunidade.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, após uma jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, que resultou em um toque de braço de um defensor boliviano na área, Neymar teve a chance de marcar através de uma penalidade máxima. No entanto, o craque bateu mal e com pouca força, facilitando a defesa do goleiro adversário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨VEJA: Mostrando para o que veio, Neymar perde o pênalti para a seleção brasileira no jogo contra a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. pic.twitter.com/aW7c6fpm9g — CHOQUEI (@choquei) September 9, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A importância dessa marca é significativa para a carreira de Neymar. Pelé, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, marcou 77 gols pela Seleção Brasileira, enquanto Neymar já soma 68. Caso tivesse convertido a penalidade, o jogador estaria apenas a um gol de igualar o feito de Pelé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do erro na cobrança, Neymar continua sendo um dos grandes nomes do futebol brasileiro e seu talento é inegável. Aos 29 anos, o atacante já conquistou diversos títulos e prêmios individuais ao longo de sua carreira. Sua habilidade em campo é admirada por torcedores e adversários.

No entanto, o jogador também recebe críticas por seu comportamento em algumas ocasiões. Sua imagem polêmica e algumas atitudes questionáveis têm dividido opiniões. Apesar disso, sua qualidade técnica é inquestionável e ele continua sendo peça fundamental tanto na seleção quanto em seu clube, o Paris Saint-Germain.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O próximo desafio da Seleção Brasileira nas Eliminatórias será contra o Peru, na terça-feira (12). Neymar terá a oportunidade de se redimir e buscar marcar mais gols para se aproximar cada vez mais do recorde de Pelé. Com seu talento e dedicação, é questão de tempo até que ele alcance essa marca tão importante na história do futebol brasileiro.

Redação AM POST*