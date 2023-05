Assista: Torcedores do PSG protestam em frente a casa de Neymar: ‘vá embora’

Redação AM POST*

O protesto da torcida organizada do Paris Saint-Germain não se limitou à ação em frente à sede do clube. Um grupo de torcedores foi até a residência de Neymar, em Paris, e gritou para que o brasileiro deixe o time francês. Na última segunda-feira, torcedores já haviam protestado no CT.

— Neymar, vá embora — gritam os torcedores do PSG.

O jogador brasileiro comentou duas publicações diferentes no Instagram sobre o protesto na sede do clube e disse que os torcedores do PSG foram até sua casa, em Paris. Neymar está se recuperando de cirurgia no tornozelo direito a que foi submetido no início de março.

O problema físico tirou o brasileiro da parte final da temporada 2022/23. Há cerca de uma semana, ele voltou ao CT do clube e tirou bota de imobilização. O camisa 10 atua pela equipe desde 2017 e já foi hostilizado pelos torcedores em outros momentos.

Apesar de liderar o Campeonato Francês, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o PSG não vive bom momento na temporada. Nos últimos oito jogos, o time somou quatro derrotas, incluindo a última, para o Lorient, no último domingo.

A situação do clube ainda piorou após Lionel Messi viajar à Arábia Saudita sem permissão e ser suspenso por duas semanas pelo PSG. O argentino foi xingado por torcedores nas manifestações em frente à sede do clube.

🚨MUNDO: Torcedores do PSG vão para a porta da casa de Neymar pedir para que o jogador saia do time francês. pic.twitter.com/UVUJfOUqHW — CHOQUEI (@choquei) May 3, 2023