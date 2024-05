Assista: Torcida do Amazonas FC usa jogador do Atlético em provocação na Série B

Na partida entre Amazonas e Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado (11/5) na Arena Amazônia, a torcida local usou uma provocação criativa contra o atacante do Santos, Willian Bigode, referenciando uma situação envolvendo Gustavo Scarpa, atual jogador do Atlético, em um episódio financeiro.

Enquanto Willian se aquecia na beira do gramado, os torcedores começaram a entoar cânticos direcionados ao jogador santista, cantando: “Scarpa, vai pagar o Scarpa”. Essa provocação faz alusão a um golpe sofrido por Gustavo Scarpa por meio de uma empresa indicada por Willian Bigode durante o período em que ambos jogavam pelo Palmeiras.

PUBLICIDADE

O episódio mencionado envolve um investimento de aproximadamente R$ 10,4 milhões em criptomoedas na empresa Xland Holding Ltda, intermediada pela Soluções Tecnologia Eireli, na qual Willian Bigode é sócio e indicou seus colegas de equipe, Scarpa e Mayke. A promessa era de um retorno mensal entre 3,5% e 5%.

Scarpa, após investir R$ 6,4 milhões, não obteve os resultados esperados e solicitou a rescisão do contrato, com a promessa de devolução do valor investido em 30 dias úteis. No entanto, até o momento, o meia atleticano não recebeu o valor devido.

Redação AM POST