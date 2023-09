Assista: Vice-presidente do Flamengo é flagrado agredindo torcedor em shopping

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi flagrado nesta terça-feira (19), agredindo um homem, não identificado, no shopping Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após a briga, ele aguardou a chegada da Polícia dentro da loja Pandora, que fechou as portas para evitar mais confusão.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o homem espancado era um torcedor do Flamengo, que cobrou Braz quanto ao momento do clube. A vítima alega que foi “agredido e mordido por Marcos Braz e seu segurança”.

“Eu estava com três meninas (uma filha de Braz) e estava comprando um presente para a minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo.”, disse Braz ao se defender das acusações em entrevista ao jornalista.

Já o torcedor disse que foi agredido com tapas e socos após ele gritar para Braz sair da direção do clube. “Virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também”, alegou.

Até o momento, o Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

