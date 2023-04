Assista: Whindersson vence Filipek por nocate em estreia no torneio internacional de boxe

Redação AM POST

Whindersson Nunes fez bonito durante a estreia no ‘High Stakes’, torneio internacional de boxe entre celebridades, e levantou o público presente na OVO Arena, em Londres, com uma vitória por nocaute técnico sobre o rapper Filipek neste sábado, 22.

Com o apoio em massa da torcida, que contava com muitos brasileiros presentes, o youtuber do Piauí precisou de apenas dois rounds para garantir o triunfo e uma vaga na semifinal da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A próxima rodada, que acontecerá no dia 3 de junho, Whindersson enfrentará King Kenny, que venceu My Mate Nate também por nocaute técnico.

Ainda no ringue, o brasileiro ainda aproveitou para retrucar as provocações do rapper polonês, que o chamou de “palhaço” na semana pré-evento. “Eu falei que o palhaço ia pegar, e pegou”, brincou Whindersson.

Assista o momento do nocaute