Atacante do Palmeiras, Luiz Adriano atropela homem em shopping

O atacante do Palmeiras, Luiz Adriano, se envolveu em acidente de trânsito nesta terça-feira (6/4). O jogador atropelou um homem na saída do Shopping Bourbon, no bairro da Pompeia, quando deixava o supermercado ao lado da mãe. A informação é do portal UOL.

Um vídeo circula nas redes sociais com o pedestre caído no chão, com ferimento no rosto, mas sem gravidade. Luiz Adriano está ao lado acompanhado o socorro de um brigadistas do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o autor das imagens, que se diz “parceiro” da vítima, não houve culpados no acidente. “Infelizmente, o Luiz Adriano acabou pegando um parceiro nosso, mas foi sem intenção. Não foi erro de ninguém, o moleque está bem”, diz.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave 🙏🏻 pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

A assessoria de imprensa do jogador informou ao site que ele “não estava dirigindo de forma imprudente, prestou todo suporte e atenção à vítima, que se encontra em recuperação e bom estado”.

Fonte: Metrópole