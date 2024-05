Atacante Jô do Amazonas FC deixa a prisão após quitar débito de pensão alimentícia

O atacante Jô, de 37 anos, deixou a Cadeia Anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas no fim da tarde desta terça-feira. O Amazonas, clube que ele defende, informou que orientado pelo departamento jurídico, pagou os débitos do jogador, que foi preso por atraso no pagamento de pensão alimentícia.

O atleta foi solto após a Justiça da Bahia reconhecer a quitação e liberá-lo.

No final da manhã, Jô participou de uma audiência online, na qual foi confirmada a manutenção da prisão.

O jogador havia sido detido momentos antes da partida contra a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Escalado como titular, o atacante seguia para o estádio Moisés Lucarelli em um carro separado do resto da delegação quando foi abordado e levado ao 10° Distrito Policial da cidade.

Um advogado de Campinas foi contratado para defender Jô. O elenco do Amazonas retornou a Manaus na manhã desta terça e um representante do clube seguiu no interior de São Paulo para acompanhar o atleta.

Jô é relevado pelo Corinthians, foi campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e disputou a Copa do Mundo de 2014 pela Seleção Brasileira. O jogador deixou a cadeia sem conceder entrevistas.

