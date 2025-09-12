Ataque em hotel deixa quatro mortos e atinge jogador

Notícias de Esporte – O futebol equatoriano foi abalado pela morte do atacante Maicol Valencia, 23 anos, horas após ser apresentado como reforço do Exapromo Costa, equipe da segunda divisão nacional. Na noite de quarta-feira (10/09), o jogador foi uma das quatro vítimas fatais de um ataque a tiros dentro de um hotel em Manta. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a polícia, os criminosos chegaram ao local em uma van branca, usando vestimentas semelhantes às das forças de segurança, e dispararam contra os presentes. O veículo foi encontrado pouco depois, incendiado, em outro ponto da cidade. As autoridades relacionam a escalada da violência ao avanço de facções ligadas ao narcotráfico, que transformaram Manta em um dos principais polos da criminalidade no país.

Em comunicado oficial, o Exapromo Costa informou que Valencia não era o alvo principal dos atiradores e manifestou pesar pela perda do atleta, solidarizando-se com familiares, amigos e companheiros de equipe. Outro jogador do clube foi atingido e permanece hospitalizado.

O episódio repercutiu em todo o Equador, reacendendo o debate sobre a segurança de atletas que atuam em regiões sob influência do crime organizado. Especialistas e dirigentes defendem medidas emergenciais, como reforço de escoltas em deslocamentos e protocolos mais rígidos em hotéis e centros de treinamento. A investigação segue em curso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do atentado.

A morte de Valencia interrompe uma trajetória em ascensão e expõe, mais uma vez, os riscos que a violência impõe ao esporte e à sociedade equatoriana, escalando a urgência por políticas públicas e ações coordenadas que protejam atletas e profissionais do futebol.