A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Ataque em hotel deixa quatro mortos e atinge jogador

Criminosos disfarçados abriram fogo em hotel; clube diz que Valencia não era o alvo e outro atleta segue internado.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 20:52

Ver resumo

Notícias de Esporte – O futebol equatoriano foi abalado pela morte do atacante Maicol Valencia, 23 anos, horas após ser apresentado como reforço do Exapromo Costa, equipe da segunda divisão nacional. Na noite de quarta-feira (10/09), o jogador foi uma das quatro vítimas fatais de um ataque a tiros dentro de um hotel em Manta. Outras duas pessoas ficaram feridas.

PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, os criminosos chegaram ao local em uma van branca, usando vestimentas semelhantes às das forças de segurança, e dispararam contra os presentes. O veículo foi encontrado pouco depois, incendiado, em outro ponto da cidade. As autoridades relacionam a escalada da violência ao avanço de facções ligadas ao narcotráfico, que transformaram Manta em um dos principais polos da criminalidade no país.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

PUBLICIDADE

Em comunicado oficial, o Exapromo Costa informou que Valencia não era o alvo principal dos atiradores e manifestou pesar pela perda do atleta, solidarizando-se com familiares, amigos e companheiros de equipe. Outro jogador do clube foi atingido e permanece hospitalizado.

O episódio repercutiu em todo o Equador, reacendendo o debate sobre a segurança de atletas que atuam em regiões sob influência do crime organizado. Especialistas e dirigentes defendem medidas emergenciais, como reforço de escoltas em deslocamentos e protocolos mais rígidos em hotéis e centros de treinamento. A investigação segue em curso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do atentado.

A morte de Valencia interrompe uma trajetória em ascensão e expõe, mais uma vez, os riscos que a violência impõe ao esporte e à sociedade equatoriana, escalando a urgência por políticas públicas e ações coordenadas que protejam atletas e profissionais do futebol.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, tem recursos rejeitados pelo TCE-AM em denúncia sobre dispensa de licitação

A Corte concluiu que não houve omissão ou falha na decisão anterior (Acórdão nº 1798/2024), mantendo-a inalterada.

há 21 minutos

Manaus

Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos após colisão na Av. Rodrigo Otávio em Manaus

Condutor diz ter sido fechado por Mobi e carreta.

há 33 minutos

Brasil

Turista argentino desaparecido desde domingo é encontrado morto no Rio de Janeiro

DHC descarta marcas de violência e trabalha com hipótese de dopagem.

há 1 hora

Amazonas

Prefeito de Presidente Figueiredo vira alvo de nova denúncia do TCE-AM por suspeitas em licitação

O TCE-AM destacou que tem competência para conceder medidas cautelares quando há risco de lesão ao interesse público.

há 1 hora

Brasil

Post de Nikolas provoca reação de Whindersson e vira embate sobre fé e política

Após o assassinato do influenciador nos EUA, Whindersson critica postagem de Nikolas.

há 2 horas