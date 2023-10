Ataque terrorista faz jogo entre Bélgica e Suécia ser suspenso em Bruxelas

A partida entre Bélgica e Suécia, válida pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi suspensa nesta segunda-feira (16) após um ataque em Bruxelas que aconteceu a cerca de cinco quilômetros do estádio Rei Balduíno, onde acontecia o jogo. De acordo com a polícia, dois torcedores suecos morreram. As informações são do SBT Notícias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A suspensão da partida aconteceu no intervalo. O primeiro tempo acabou com o empate de 1 a 1 no placar. Segundo informações da “Sky News”, o estádio anunciou que a partida estava suspensa porque “os jogadores não queriam seguir com o jogo devido ao que aconteceu mais cedo em Bruxelas”. Ainda segundo a imprensa europeia, os torcedores mortos estariam usando camisetas de futebol.

As autoridades da Bélgica elevaram para o nível de alerta máximo contra terrorismo na capital do país. O primeiro-ministro belga Alexander De Croo se pronunciou, prestando condolências aos cidadãos suecos. “Acabo de oferecer as minhas sinceras condolências ao primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson após o ataque angustiante desta noite aos cidadãos suecos em Bruxelas”, disse De Croo. “Como parceiros próximos, a luta contra o terrorismo é conjunta”, concluiu.

Ilse Vande Keere, porta-voz da polícia de Bruxelas, disse que policiais chegaram rapidamente local e isolaram a área. Nenhum suspeito ainda foi preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST